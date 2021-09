Eindelijk weer (bijna) normaal naar school: twee moeilijke jaren bezorgden heel wat tieners mentale klappen

Anderhalf jaar lang heeft onze jeugd gebaggerd, maar vandaag is hij er eindelijk: de eerste. De eerste keer terug de klas in met de hele vriendengroep, zonder strikte mondmaskerplicht. De eerste dag van een vers schooljaar, zonder verkleurde coronarandjes aan. Ofwel: Een Nieuw Begin. Tieners Zara, Noor en L. kregen harde meppen van de pandemie, moesten te lieve opa’s ­afgeven en worstelden met veel meer dan stapels huiswerk. Maar vandaag staan ze kláár, vol frisse moed en in een nieuwe outfit. “Ik zeg niet dat het gemakkelijk gaat zijn, maar ik ga wel mijn best doen om te genieten.”