Rus moet week wandelen om zichzelf aan te geven voor drievoudige moord

Een man in het oosten van Rusland heeft een week lang gelopen van een rendierboerderij diep in een woud naar het dichtstbijzijnde dorp om zichzelf aan te geven voor drievoudige moord.

De man was op de boerderij aan het drinken met een kennis toen de twee ruzie kregen. Daarop schoot de man zijn kennis dood, evenals twee vrouwen die ook op de boerderij waren. Omdat er geen andere mogelijkheid was om van de boerderij naar het dorp te komen, besloot hij te lopen naar het dorp Ochotsk in de regio Tsjabarovsk, bij de grens met China.

Politieagenten hebben de man in bewaring gesteld en rechercheurs zijn onderweg naar de boerderij voor onderzoek.