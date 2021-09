Meer dan 4.100 brandweerlui ingezet om bosbranden aan Lake Tahoe te bestrijden

In de Amerikaanse staat Californië zijn meer dan 4.100 brandweerlieden ingezet om de bosbranden aan Lake Tahoe te bestrijden. Volgens de autoriteiten is de zogenaamde Caldor-brand uitgebreid tot een gebied van meer dan 800 vierkante kilometer. Tegen dinsdagavond (plaatselijke tijd) was het vuur voor 18 procent onder controle.

Maandag kregen tienduizenden mensen het bevel de zuidelijke rand van het enorme bergmeer in de Sierra Nevada te verlaten. Ook in de naburige staat Nevada moesten mensen dinsdag hun huizen evacueren. Het vuur, dat al meer dan twee weken woedt, had zich in het weekend verspreid naar het oosten van de vakantieregio.

De regio kampt al maanden met droogte en hevige winden wakkerden het vuur de afgelopen dagen verder aan. Vanaf donderdag wordt verwacht dat de winden aanzienlijk zullen afnemen. “Er is licht aan het eind van de tunnel,” zei Cal Fire meteoroloog Jim Dudley dinsdag.

Tot nu toe zijn vijf mensen gewond geraakt, onder wie drie brandweerlieden. Volgens de brandweer hebben de vlammen 675 huizen in de regio verwoest.