Vader Britney Spears wil twee miljoen dollar in ruil voor zijn aftreden als haar bewindvoerder

De nieuwe advocaat van Britney Spears beschuldigt vader Jamie Spears van poging tot afpersing. De advocaat stelt dat vader Spears zo’n twee miljoen dollar eist in ruil voor zijn aftreden als haar bewindvoerder.

Jamie Spears nam zijn dochter Britney een groot deel van haar zaken juridisch uit handen nadat ze in 2008 een zenuwinzinking had gekregen. Sindsdien mag vader Spears bepalen wat de popster met haar geld en andere bezittingen mag doen. Daar kwam alsmaar meer kritiek op, zeker na een documentaire van The New York Times.

Midden augustus raakte bekend dat vader Spears zou opstappen als bewindvoerder van zijn dochter. Hij stelde wel dat hij eerst de boekhouding in orde wou brengen. Britney Spears’ advocaat Mathew Rosengart stelt nu dat hij op die manier zichzelf nog twee miljoen dollar zou willen uitbetalen. Dat blijkt uit documenten die Rosengart dinsdag heeft ingediend bij een Amerikaanse rechtbank.

‘Britney Spears zal niet worden afgeperst’, staat in de documenten te lezen. ‘De flagrante poging van de heer Spears om ontbinding en opheffing (van het bewindvoerderschap, red.) aan te biedenin ruil voor twee miljoen dollar aan betalingen, bovenop de miljoenen die al door de heer Spears en zijn medewerkers uit de nalatenschap van mevrouw Spears zijn geoogst, is een non-starter.’

Een vertegenwoordiger van Jamie Spears reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van The Guardian om commentaar. Maar Spears ontkende eerder al iets verkeerds te hebben gedaan en heeft de manier waarop hij de financiën van zijn dochter regelde, altijd verdedigd.

De zaak komt 29 september voor de rechtbank. Normaal zou dan ook duidelijk worden wanneer Jamie Spears officieel aftreedt als bewindvoerder van zijn dochter.