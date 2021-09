Stad verbant ‘duikende eksters’ na tragische dood van vijf maanden oud meisje

De Australische stad Brisbane bindt de strijd aan met wat het zelf “gevaarlijke, duikende vogels” noemt, nadat een aanval door een ekster onrechtstreeks leidde tot de dood van een vijf maanden oud meisje.

Baby Mia overleed begin augustus aan een fatale hoofdwonde, toen haar moeder struikelde en viel terwijl ze probeerde te ontsnappen aan een duikende ekster in Glindemann Park, in het centrum van de stad. Die vogelsoort maakt de parken van Brisbane naar verluidt al langer onveilig: in de weken en maanden voor het tragische ongeluk waren er op dezelfde plek al vijf soortgelijke aanvallen geweest. “Sommige mensen zijn van mening dat dergelijk duikgedrag een natuurlijke reflex is”, aldus een rapport van de stad. “Maar in urbane gebieden als parken en straten moeten we de mens eerst plaatsen.”

Na een onderzoek door de stad is daarom nu beslist dat de vogels verjaagd moeten worden uit het centrum van Brisbane. Experts zullen ter plaatse komen en onderzoeken welke agressieve vogels verplaatst moeten worden. “Dit zal gebeuren telkens een vogel gevaarlijk gedrag vertoont, en het niet praktisch mogelijk is om het territorium van de vogels ontoegankelijk te maken voor het publiek”, aldus de gemeenteraad van Brisbane dinsdag. De stad zal ook duidelijk zichtbare waarschuwingsborden plaatsen.