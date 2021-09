Amper een week in functie, maar burgemeester keert politiek nu al gedegouteerd de rug toe: hoe is het zover kunnen komen in De Panne?

De Panne -

Voor de tweede keer in iets meer dan een week heeft De Panne een nieuwe burgemeester. Bram Degrieck, vorige week nog afgezet met een structurele motie van wantrouwen, zit opnieuw in het zadel na een soap die zijn voorgaande niet kent in de politieke geschiedenis in ons land. “Slecht politiek theater”, noemt politicoloog Herwig Reynaert het. Maar hoe is het zover kunnen komen?