Nog geen duidelijkheid over talibanregering in Afghanistan

Na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan wachten de militante islamitische taliban nog steeds op de vorming van een regering. Er is nog geen exacte informatie over het tijdstip, meldt talibanwoordvoerder Sabiullah Mujahid. Hij liet ook in het midden of talibanleider Haibatullah Akhundzada voor het eerst sinds de islamisten de macht hebben gegrepen in het openbaar zou verschijnen.

Ondertussen zijn volgens de taliban verzetsstrijders ’s nachts opnieuw in gevecht geraakt met de islamisten in de buurt van de Panjshir-vallei. De provincie Panjshir is de enige van de 34 provincies van het land die na de veroveringen door de taliban nog niet onder islamistische controle staat. De onderhandelingen hebben tot dusver geen “positieve resultaten” opgeleverd, aldus Mujahid.

Kort voordat de taliban de macht overnamen, ontvluchtte de vorige president, Ashraf Ghani, het land. Voordien hadden de taliban de meeste steden en provincies bijna zonder slag of stoot veroverd. De militante islamisten hadden het land al van 1996 tot 2001 geregeerd. Een door de VS geleide militaire invasie maakte een einde aan hun bewind na de aanslagen van 11 september. Na ongeveer twee decennia van militaire actie, zijn de taliban weer aan de macht.