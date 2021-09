Leerkrachten doen schoolpoort op slot uit protest: “Tientallen leerlingen op de wachtlijst en toch moeten we inkrimpen”

Deurne - De eerste schooldag van Stedelijke basisschool De Kriebel in Deurne begon in mineur. De school moet inkrimpen, wat tot grote verontwaardiging leidt bij de leerkrachten. “Op termijn moeten we acht klassen schrappen en dat terwijl er elk jaar tientallen op de wachtlijst staan”, reageert het lerarenteam dat in het zwart gekleed naar school kwam. Als een symbolische actie ging de hoofdpoort van de school vanmorgen met de ketting op slot.

Leerlingen en ouders van Stedelijke basisschool De Kriebel, op de Lakborslei in Deurne, stonden vanmorgen voor een gesloten schoolpoort. De reden? Een actie van de leerkrachten om hun ongenoegen te uiten over de beslissing van het Stedelijk Onderwijs om hun school vanaf volgend schooljaar geleidelijk aan in te krimpen. De school moet van twee klassen per leerjaar nu, naar één klas per jaar, omdat er te weinig plaats is om de 350-tal leerlingen die er nu school loopt, te blijven opvangen.

Via de achteringang konden de leerlingen en ouders nog wel de school in. “We hebben er over nagedacht om de school volledig te sluiten vandaag, om onze actie kracht bij te zetten en duidelijk te maken dat we hier echt niet mee akkoord zijn”, vertelt één van de leerkrachten in naam van het team. “Maar dat konden we niet maken, daarvoor is ons hart voor de leerlingen te groot.”

Via de achteringang op de Confortalei konden leerlingen en ouders wel naar binnen Foto: jas

Ongenoegen is groot

Het ongenoegen bij het lerarenteam is groot. “Jarenlang hebben ze onze school laten groeien en nu zijn we plots te groot geworden”, reageren de leerkrachten die liever niet met naam in de krant verschijnen. “Er wordt hier al een hele tijd over gesproken en er is gezocht naar oplossingen, maar in onze ogen is er niet creatief genoeg nagedacht. We hebben hier nog een klein bijgebouwtje dat mits verbouwingen al een deel kan oplossen. Bovendien ligt naast onze school een gebouw van AG Vespa (de vastgoedpoot van de stad Antwerpen, red), waar we nu al twee klaslokalen hebben ondergebracht.”

Elke leerling kan blijven

Alle leerlingen die nu school lopen op De Kriebel, zullen daar tot en met het zesde leerjaar ook kunnen blijven. De inkrimping verloopt geleidelijk, wat concreet betekent dat er vanaf volgend schooljaar maar voor één kleuterklas in plaats van twee kan worden ingeschreven.

“Elk jaar staan er tientallen kinderen bij ons op de wachtlijst”, reageren de leerkrachten vol ongeloof. “Dit is een kansarme buurt met veel taalzwakke leerlingen die veel extra ondersteuning nodig hebben. Door de school in te krimpen worden er heel wat kansen van jongen kinderen in de buurt ingeperkt. We gaan minder middelen krijgen en kinderen zullen langere afstanden moeten afleggen in het onveilig verkeer om naar een andere school te gaan. En wat met de jongere broertjes en zusjes van leerlingen die hier nu op school zitten? Die kunnen hier niet meer terecht en dus moeten hun ouders hun kinderen naar verschillende scholen sturen.”

“Geen oplossing gevonden”

Het Stedelijk Onderwijs zegt het ongenoegen en onbegrip van de leerkrachten te begrijpen. “WE hebben hen ook vanaf het begin betrokken in dit traject, maar op de school is te weinig plaats om twee klassen per leerjaar te behouden”, zegt woordvoerder Sofie De Keyser. “We moeten een vastgelegd aantal vierkante meter per leerling voldoen om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen bieden. We hebben een heel traject afgelegd in de zoektocht naar extra ruimte met al onze partners. Ook met AG Vespa, het gebouw naast de school is ongeschikt bevonden om als school in te richten.”

Wat de capaciteit betreft, zal de inkrimping van de Kriebel niet voor problemen zorgen. “De regio van De Kriebel ligt is geen gebied waar er een capaciteitstekort is”, zegt De Keyser. “Het is dus zeker niet zo dat de kinderen uit de wijk in de problemen komen in hun zoektocht naar een school in de buurt. Daar zullen we over blijven waken. En ook de leerkrachten laten we niet los. We blijven met hen in gesprek en zoeken naar een oplossing voor iedereen.