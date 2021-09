Dan toch nog een centrale verdediger: Beerschot huurt Mauricio Lemos van Fenerbahce

Beerschot heeft dan toch nog een verdediger kunnen binnenhalen bij het sluiten van de transfermarkt. Na Moises Caicedo werd er ook nog een akkoord gevonden met Mauricio Lemos. Hij komt op huurbasis over van Fenerbahce tot aan het einde van dit seizoen.

LEES OOK. TRANSFEROVERZICHT. Alle zomertransfers in de Jupiler Pro League op een rijtje

De zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger heeft dan toch nog iets opgeleverd voor Beerschot. De club slikte al een pak tegendoelpunten en had nog graag een defensieve kracht aan de selectie toegevoegd. Liefst een ervaren speler die direct inzetbaar is. Die hebben ze met Mauricio Lemos gevonden.

“Hij zal in het hart van de verdediging ervaring, kracht en kwaliteit brengen. Mauricio heeft al in twee topcompetities gevoetbald. Hij is ook onmiddellijk inzetbaar en zal zo meteen een versterking zijn”, lichtte technisch manager Sander Van Praet de transfer toe op de clubwebsite.

De Uruguayaanse verdediger speelt al een poos in Europa. In het seizoen 2015/16 streek hij neer bij het Russische Rubin Kazan, waar hij zeven keer uitkwam voor het eerste elftal. Daarna verkaste hij naar Las Palmas. Daar speelde hij een vijftigtal wedstrijden op het hoogste niveau in Spanje. Hij kwam ook uit voor Sassuolo in de Italiaanse Serie A. Het voorbije seizoen stond hij tien keer tussen de lijnen bij Fenerbahce, dat de 25-jarige verdediger nu dus weer uitleent.

Opvallend: Lemos is al de derde speler die van Fenerbahce naar de Belgische competitie trekt. De andere twee zijn Ally Samatta en Michael Frey. Die eerste wordt verhuurd aan Antwerp. Frey werd gekocht door de stadsrivaal van Beerschot.