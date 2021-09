Minister van Onderwijs Ben Weyts: “De mooiste 1 september van mijn leven”

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is tevreden dat de scholen in Vlaanderen opengegaan zijn zonder al te veel coronamaatregelen. “Dit is de mooiste 1 september van mijn leven”, zo zei hij woensdagochtend in de hotel- en bakkerijschool Ter Groene Poorte in Brugge, “omdat we ons weer kunnen bezighouden met de essentie: lesgeven”.

Dat was de boodschap die minister Weyts woensdagmorgen meegenomen had naar Brugge. Het vorige anderhalve schooljaar ging het heel vaak over afstandsonderwijs, mondmaskers en klasbubbels. Nu verschuift dat, vindt de minister: “De focus ligt weer op de essentiële taken: lesgeven. Er is opnieuw hoop en perspectief.”

Een andere reden waarom minister Weyts deze 1 september extra mooi vindt, is de start van de digitalisering in het onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat elke leerling vandaag met een laptop naar huis gaat: “We hebben de nodige middelen bezorgd aan de scholen, maar scholen hebben twee jaar de tijd voor de digitale revolutie. Niet elk leerjaar zal vandaag klaarstaan met nieuwe laptops.”

Sommige ouders moeten flink betalen voor die laptops, voor anderen is het helemaal gratis. Minister Weyts reageert hierop voor de camera van Belga: “Het gros van de scholen biedt die laptops, chromebooks en dergelijke kosteloos of tegen een beperkte vergoeding aan. Er zijn enkele uitzonderlijke scholen die daar wel een serieuze vergoeding voor vragen. Ongetwijfeld hebben ze daarvoor hun redenen, bijvoorbeeld omdat ze iets zwaardere modellen aanbieden. Als daar discussie over bestaat, dan moeten ouders en scholen met elkaar in dialoog gaan en als men er niet uit geraakt, kan er een klacht worden ingediend bij de commissie Zorgvuldig Bestuur.”

Bij de digitalisering, zo benadrukt de minister, is er ook aan de leerkrachten gedacht: “In onze nieuwe cao voor het onderwijs waar we vandaag de laatste hand aan het leggen zijn, nemen we ook een internetvergoeding mee en gaan we ervoor zorgen dat niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten zelf digitaal geëquipeerd zijn”.