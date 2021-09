Rode Duivels ‘On Tour’: Belgische internationals zijn (opnieuw met Brussels Airlines) onderweg naar Estland

De Rode Duivels zijn donderdag vertrokken naar Estland, waar ze donderdag hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd spelen sinds het EK van afgelopen zomer. In Charleroi verzamelden de Belgische internationals, alvorens het vliegtuig naar Tallinn op te stappen.

De Rode Duivels stapten weer aan boord stappen van een vliegtuig van Brussels Airlines. Tijdens het voorbije Europees Kampioenschap vloog de nationale voetbalploeg voor het eerst in jaren niet met Brussels Airlines en vanop de luchthaven van Zaventem naar een groot toernooi. Er werd gekozen voor een gecharterd VIP-vliegtuig dat vloog van en naar de luchthaven van Charleroi.

Een keuze waarop kritiek kwam, want de Litouwse zakenluchtvaartmaatschappij KlasJet, die het vliegtuig leverde, zou haar personeel een salaris betalen dat ver onder de Belgische standaarden ligt. De christelijke vakbond sprak van sociale dumping. De maatschappij zelf ontkende de beschuldigingen in alle toonaarden.

Voor de verplaatsingen naar Tallinn en Kazan vliegen de Rode Duivels dus weer met Brussels Airlines. “We zijn zeer blij dat we de Rode Duivels opnieuw aan boord mogen verwelkomen voor hun volgende twee buitenlandse wedstrijden”, aldus woordvoerster Maaike Andries.

Foto: BELGA

De luchtvaartmaatschappij en de voetbalbond bereikten een akkoord voor twee wedstrijden, met ook de afspraak dat er gevlogen wordt van en naar de luchthaven van Charleroi. En dus niet naar Brussels Airport, de thuisbasis van Brussels Airlines.

Wat er daarna zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Er lopen nog gesprekken. Brussels Airlines hoopt ook nadien de Rode Duivels te mogen vervoeren. De maatschappij is sinds het WK van 2014 in Brazilië de “officiële luchtvaartmaatschappij” van de Rode Duivels.

De Rode Duivels spelen op 2 september in Tallinn tegen Estland en op 8 september in de Russische stad Kazan tegen Wit-Rusland. Tussendoor, op 5 september, ontvangen ze Tsjechië in Brussel.