Ongezien tafereel: tegenstander van Antwerp stuurt “bewust” verkeerd e-mailadres naar Lazio zodat transfer in het water valt

Geen Italiaans avontuur voor Filip Kostic. De spelmaker van Eintracht Frankfurt kon op stevige interesse rekenen van Lazio, maar het bod van de Italianen kwam nooit aan. Met dank aan… Eintracht Frankfurt, een van de drie Europese tegenstanders van Antwerp.

Het leek in kannen en kruiken: de transfer van de 28-jarige middenvelder naar de Biancocelesti. Die waren bereid 15 miljoen euro plus bonussen te betalen voor de Serviër, die sinds 2018 in dienst is van Frankfurt. Na 26 doelpunten en 48 assists in 129 optredens vond de 38-voudige international dat het tijd was voor een nieuw avontuur.

Maar bij Frankfurt waren ze daar zelf niet zo van overtuigd. Volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio wilde de club de transfer van Kostic koste wat het kost voorkomen. Optie 1: een verkeerd e-mailadres richting Rome sturen. Daardoor kwam het originele bod van Lazio, waar Maurizio Sarri deze zomer overnam als trainer, niet aan in Duitsland.

Die bijzondere actie bleef echter niet geheim. Kostic’ manager Fali Ramadani kreeg de bewuste mail in handen en stuurde een screenshot naar de Serviër, die vervolgens weigerde te trainen en niet in de selectie zat voor de competitiewedstrijd tegen Bielefeld. Lazio kreeg vervolgens het juiste adres wel in handen, maar Frankfurt verwees het Italiaanse bod prompt naar de prullenmand. Geen transfer.

Lazio boos en Kostic woedend. Het is nu zeer de vraag of de middenvelder zijn lopend contract (tot 2023) nog wel zal uitdoen. De Romeinen schakelden intussen over naar Mattia Zaccagni, die voor zo’n 10 miljoen euro overkomt van Hellas Verona.