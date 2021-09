Poetin: “Resultaat van 20 jaar Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan is een tragedie”

De voorbije twintig jaar van oorlog en Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan zijn een “tragedie” geweest voor het Aziatische land. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin woensdag verklaard.

“Twintig jaar lang zijn er Amerikaanse soldaten aanwezig geweest op het grondgebied. Twintig jaar waarin geprobeerd werd de mensen te ‘beschaven’ en de eigen normen en levenswijze in te voeren”, zo verklaarde Poetin tijdens een rechtstreeks op tv uitgezonden bijeenkomst met jongeren. “Het resultaat is een tragedie. Er zijn verliezen voor degenen die dit hebben gedaan, de Verenigde Staten, maar vooral voor de mensen die op het Afghaanse grondgebied wonen.”

De VS hebben zich dinsdag volledig teruggetrokken uit het land. Daarmee komt een einde aan twintig jaar westerse aanwezigheid. Wat dit betekent voor de toekomst van Afghanistan, is volgens Poetin moeilijk te zeggen. “De situatie zal moeten rijpen. En als we willen dat dit sneller rijpt, zullen we de mensen moeten helpen”, zo klinkt het wel. Ook is het volgens de Russische president duidelijk “dat het onmogelijk is om er zaken op te dringen vanuit het buitenland”.

Rusland heeft tot nu toe een afwachtende houding aangenomen tegenover het talibanregime. Moskou heeft de overwinning van de taliban erkend, maar roept wel op tot een “nationale dialoog” die moet leiden tot de vorming van een representatieve regering. Een formele erkenning van het nieuwe bewind zal er pas komen wanneer er voldoende garanties voor de Russische veiligheid worden gegeven.