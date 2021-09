WHO: “Voor het eerst in bijna twee maanden vertraging van coronapandemie”

Het aantal nieuwe coronagevallen is vorige week wereldwijd met 3 procent afgenomen. Het gaat om de eerste daling in bijna twee maanden. Het aantal overlijdens is wel nog altijd toegenomen met ongeveer 2 procent, zo blijkt woensdag uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In totaal werden vorige week meer dan 4,3 miljoen besmettingen geregistreerd. Dat aantal is zowat overal afgenomen, behalve in de regio ten westen van de Stille Oceaan (Oceanië en Zuidoost-Azië). In Europa gaat het om een erg lichte daling, met 1 procent. Er werden 1,2 miljoen bevestigde besmettingen geteld.

Vorige week werden ook 67.000 sterfgevallen aan Covid-19 toegeschreven. In het grootste deel van Azië is er sprake van een duidelijke daling (-20 procent), maar onder meer in Europa en vooral ten westen van de Stille Oceaan neemt het aantal overlijdens toe.

Sinds het begin van de pandemie zijn al meer dan 215 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus. Ongeveer 4,5 miljoen mensen zijn overleden.