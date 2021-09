Omstreden Maltese bank krijgt recordboete voor overtreden van antiwitwaswetgeving

De Maltese bank Pilatus Bank heeft van de financiële toezichthouder FIAU een recordboete van 4,9 miljoen euro gekregen voor het met de voeten treden van de antiwitwaswetgeving. De bank speelde een prominente rol in de berichtgeving van de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia, die had geschreven over corruptie en witwaspraktijken in opdracht van klanten in Azerbeidzjan.

In een negen pagina’s tellend rapport lijstte de FIAU dinsdagavond laat een lijst met “serieuze en systemische gebreken” op. Volgens de toezichthouder toonde Pilatus “totale minachting” voor de antiwitwaswetgeving. Zo was de informatie waarover de bank beschikte in 97 procent van de onderzochte gevallen niet up-to-date en had de bank in 86 procent van de gevallen transacties laten plaatsvinden zonder een grondige controle door te voeren.

Voorts ontdekten de onderzoekers dat vele klanten een hoogrisicoprofiel vertoonden, waardoor strengere controles vereist waren. De bank liet echter miljoenen passeren zonder dat er een grondige controle werd uitgevoerd. Aan sommige klanten met meer dan honderd miljoen euro op hun rekening werd niet gevraagd waar dat geld vandaan kwam, terwijl in andere gevallen slechts documenten werden opgevraagd nadat er al ettelijke miljoenen waren versluisd.

Pilatus ontkende eerder reeds alle aantijgingen en verklaarde dat het naar het Europese Hof van Justitie zou trekken om haar banklicentie opnieuw te verkrijgen.

Pilatus Bank werd in november 2018 opgedoekt, iets meer dan een jaar nadat Caruana Galizia werd gedood door een autobom. Een consortium journalisten dat haar werk voortzette, onthulde in april 2018 hoe de elite in Azerbeidzjan een netwerk van meer dan vijftig bedrijven gebruikte om miljoenen te versluizen via rekeningen van Pilatus Bank.