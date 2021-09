FC Barcelona heeft dan toch een nieuwe nummer 10 na vertrek van Lionel Messi

Na het vertrek van Lionel Messi was het iconische rugnummer 10 bij FC Barcelona vacant. Ansu Fati krijgt de eer de Argentijnse legende op te volgen. Barça maakte het nieuws woensdag bekend in een kort filmpje waarop Fati zijn nieuwe nummer showt.

De aankondiging:

Our new number ??

Made in La Masia ????

?? @ANSUFATI ?? pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Net als Messi is de pas achttienjarige Fati een product van La Masia, het befaamde opleidingscentrum van Barcelona. De jonge aanvaller met roots in het West-Afrikaanse Guinee-Bissau belandde in 2012 bij de Catalaanse trots. In de zomer van 2019 ondertekende hij er zijn eerste profcontract om er kort daarna te debuteren in de eerste ploeg. Inmiddels speelde hij 43 wedstrijden voor Barcelona (dertien goals, vijf assists).

Fati is nog maar net opnieuw fit na een zware knieblessure. Na het vertrek van Messi (PSG) en Antoine Griezmann (Atletico) rekent Barcelona meer dan ooit op hem voor doelpunten.