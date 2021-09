Rampgebied na orkaan Ida nu geteisterd door hitte

De regio in de Verenigde Staten die afgelopen week werd getroffen door orkaan Ida en de daaropvolgende stroomuitval, ziet zich woensdag gesteld voor een nieuw probleem: extreme hitte. In het zuidoosten van Louisiana en Mississippi wordt woensdag een gevoelstemperatuur van 42 graden verwacht. In en rondom New Orleans zijn daarom centra geopend waar mensen in ruimtes met airconditioning kunnen schuilen.

Burgemeester LaToya Cantrell en politiechef Shaun Ferguson van de stad New Orleans hebben bewoners die geëvacueerd zijn opgeroepen niet terug te keren tot het elektriciteitsnet is hersteld. Behalve voor de hitte wordt er in de stad ook gevreesd voor plunderingen. Er zijn de afgelopen dagen al enkele arrestaties verricht en de stad heeft een avondklok ingesteld van 20 tot 6 uur. “Er is geen enkele reden dat mensen ‘s avonds op straat hoeven te zijn”, zei politiechef Ferguson tijdens een persconferentie.

In de loop van woensdag zouden enkele delen van het hoofdnet, waarmee stroom naar de stad wordt gebracht, hersteld moeten zijn. Daarna kan er volgens burgemeester Cantrell gewerkt worden aan het herstellen van de distributielijnen, die stroom naar huishoudens toe brengen.

Het dodental als gevolg van orkaan Ida liep dinsdag op tot zes. Twee elektriciteitswerkers in de staat Alabama overleden toen zij werkten aan reparaties aan het elektriciteitsnet, meldt nieuwszender NBC. Eerder stierven al vier mensen door de storm, twee in de staat Louisiana en twee in Mississippi. Een zevende man wordt vermist, hij is waarschijnlijk overleden toen hij door een overstromingsgebied liep waar hij werd aangevallen door een alligator.

Zestien jaar geleden stierven door orkaan Katrina in dit van de VS ruim 1.800 mensen. De dijken en andere infrastructuur die daarna rond New Orleans werden opgetrokken lijken veel leed te hebben voorkomen, maar de exacte omvang van de schade en het aantal slachtoffers zal pas in de komende dagen en weken bekend worden, waarschuwen de autoriteiten.