Tom Van Grieken belooft in ophefmakend filmpje “linkse leerkrachten de rekening te presenteren in 2024”: “Beneden alle peil”

Naar aanleiding van de eerste schooldag heeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een filmpje gepost op Tiktok waarin hij de leerlingen succes wenst ondanks de “linkse leerkrachten die te pas en te onpas hun multiculturele onzin in hun lessen proberen te verwerken”. “We gaan hen de rekening presenteren in 2024”, voegt hij er nog aan toe. Op die uitspraken krijgt hij heel wat verbolgen reacties op sociale media.

In het Tiktok-filmpje wenst de Vlaams Belang-voorzitter leerlingen het beste op 1 september, terwijl hij zegt dat hij zelf een hekel had aan die dag.