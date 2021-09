VN: “Orkaan Ida kan duurste uit de geschiedenis worden”

De orkaan Ida, die het afgelopen weekend hard toesloeg in New Orleans in het zuiden van de Verenigde Staten, zou wel eens de duurste weerramp uit de geschiedenis kunnen worden. Dat zeggen de Verenigde Naties, die wel tevreden zijn dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.

Bij de doortocht van de orkaan kwamen zes mensen om het leven, zo blijkt uit een voorlopige balans. Het stroomnetwerk in de regio raakte wel zwaar beschadigd.

“De economische impact wordt heel vaak pas na het evenement gevoeld, en dat is nu ook weer het geval. Door de verwoestingen aan het stroomnet van Louisiana, bestaat de kans dat de economische kost uiteindelijk hoger kan uitvallen dan die van orkaan Katrina”, verklaarde Petteri Taalas, topman van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), onderdeel van de VN.

Momenteel wordt de schade nog volop opgemeten. “We weten dus niet wat de uiteindelijke kost zal zijn, veel zal afhangen wanneer de elektriciteit kan hersteld worden”, gaf Taalas mee. Binnen uiterlijk een maand verwacht hij de finale balans.

Veel minder doden dan Katrina

Bij de doortocht van orkaan Katrina in september 2005 raakten grote delen van New Orleans overstroomd. Er vielen toen zeker 1.800 doden en de economische schade werd op 163,6 milljard dollar geraamd.

Katrina was daarmee volgens de WMO de duurste weerramp sinds het begin van vorige eeuw. Op de tweede en derde plaats staan de orkanen Harvey en Maria, die de VS in 2017 teisterden. De schade bedroeg respectievelijk 96,9 en 69,4 miljard dollar.

Preventie wordt alsmaar belangrijker, omdat het risico op natuurrampen door de klimaatopwarming is toegenomen, luidt het nog. De orkaan Ida toont dat ook aan, want het aantal doden lag uitzonderlijk laag in vergelijking met de materiële schade. “Wat nu het grote verschil maakte, is de investering die de stad New Orleans heeft gedaan in dijken en overstromingsgebieden, goed voor een investering van 14,5 miljard dollar”.

