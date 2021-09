Lufthansa legt speciale vluchten in vanwege spoorstaking in Duitsland

Lufthansa ziet haar boekingen sterk oplopen nu er weer een staking voor de deur staat bij het Duitse spoor. De luchtvaartmaatschappij en dochter Eurowings verhogen hun aanbod tot dinsdag 7 september dan ook met ruim 7.000 stoelen, meldde een woordvoerder van de groep woensdag. Op 150 vluchten worden grotere vliegtuigen gebruikt dan oorspronkelijk gepland en er komen ook 30 extra vluchten.

Vooral verbindingen tussen Frankfurt of München en Berlijn of Hamburg worden uitgebreid. Lagekostenmaatschappij Eurowings breidt ook haar aanbod van Düsseldorf, Keulen/Bonn en Stuttgart naar Berlijn uit. Er is al een forse stijging van het aantal boekingen, aldus de woordvoerder.

Reden is de spoorstaking bij Deutschen Bahn, de derde al sinds 10 augustus. De staking begint woensdag om 17.00 uur bij het goederenverkeer en donderdagochtend ook bij het personenverkeer. De acties lopen tot dinsdagochtend.

Vakbond voor treinbestuurders GDL organiseert de actie in het kader van een loonconflict met de directie. GDL eist van spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn een loonsverhoging van 3,2 procent en een coronapremie van 600 euro voor machinisten. Deutsche Bahn ging al akkoord met de loonsverhoging, maar beide partijen raken het niet eens over de timing van de maatregel en de looptijd van de overeenkomst.