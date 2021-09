KBVB start met overlegplatform rond mensenrechten in Qatar: “WK als hefboom voor verandering”

Over iets meer dan een jaar is het zover: het WK voetbal in Qatar. De toewijzing van het WK stuitte onmiddellijk op veel kritiek, niet in het minst van mensenrechtenorganisaties. Vanwege de Belgische voetbalbond bleef het lange tijd muisstil, maar daar komt nu -een klein beetje- verandering in. De KBVB richt namelijk een informatie- en overlegplatform over de situatie in Qatar.

Overleggen doe je niet alleen. De KBVB legde op 25 augustus een eerste keer lijntjes uit naar Wereldvoetbalbond FIFA, mensenrechtenorganisaties Amnesty International Vlaanderen (AIVL) en Amnesty International Belgique Francophone (AIBF) en de vakbonden ACV BIE en ABVV Bouw. “Het doel is om de situatie en de bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar te bespreken, om correcte informatie over thema’s als arbeidsomstandigheden en mensenrechten te verzamelen en beschikbaar te stellen en om werk te maken van duurzame veranderingen in de regio”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond.

Bossaert stelt zelf dat Qatar wel degelijk de juiste weg is ingeslagen. “Zo is er eind 2020 een nieuwe arbeidswet aangenomen die enkele belangrijke elementen van het Kafala systeem, een vorm van modern lijfeigenschap, afschaft. Maar er blijft nog veel werk aan de winkel op verschillende vlakken. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie van het WK als hefboom kan dienen voor verdere verandering.”

Viermaandelijks overleg

De resultaten van het overleg zal de KBVB online publiceren, net als de laatste rapporten en cijfers van FIFA en Amnesty International. De volgende overlegmomenten liggen ook al vast, in december 2021, april 2022 en september 2022.