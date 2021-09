Duitse centrale bank wast geld van slachtoffers overstromingen

Werknemers van de Duitse centrale bank hebben de handen vol met het wassen van bankbiljetten die ernstig bevuild raakten bij de overstromingen van midden juli in het westen van Duitsland. Dat heeft de bank woensdag te kennen gegeven.

“Het verwerken van de biljetten moet zo snel mogelijk gebeuren, voordat ze hard worden”, zegt Johannes Beermann van de afdeling voor valse en beschadigde valuta van de Duitse centrale bank in Mainz.

De dienstverlening wordt de slachtoffers van de overstromingen gratis aangeboden. Na telling wordt het geld uitbetaald. Voorwaarde is dat minstens de helft van een bankbiljet nog over is.

De bankbiljetten in kwestie zijn vaak vervuild geraakt door modder, afvalwater en olie. Ze worden eerst gewassen en gedroogd. Daarna wordt nagekeken of de biljetten echt zijn.

De Duitse centrale bank denkt dat ze naar schatting 51 miljoen euro aan biljetten ontvangen heeft die vervuild raakten bij de overstromingen. Normaal gezien ontvangt de centrale bank elk jaar zowat 40 miljoen euro aan beschadigde biljetten. Bij de zware overstromingen van midden juli in Duitsland vielen 183 doden en werd grote schade veroorzaakt. Ook België werd zwaar getroffen.