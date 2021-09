Rode Duivel Jason Denayer krijgt stevige concurrent erbij centraal achterin bij Olympique Lyon

Jérôme Boateng zet zijn voetbalcarrière verder bij Lyon. De Duitser verbond zijn lot tot juni 2023 aan de Franse club. Boateng, die vrijdag zijn 33e verjaardag viert, was einde contract bij Bayern München. Daar speelde hij sinds 2011 en won onder meer negen landstitels, vijf DFB-Pokals, twee keer de Champions League (2013, 2020) en twee keer het WK voor clubs.

De 76-voudige Duitse international, die in 2014 met Duitsland wereldkampioen werd in Brazilië, wordt centraal achterin bij Lyon een teamgenoot/concurrent van Rode Duivel Jason Denayer. Voor de Ligue 1 is hij na de komst van Lionel Messi (PSG) opnieuw een klinkende naam erbij.

