Biertekort dreigt in Britse pubs wegens tekort aan vrachtwagenchauffeurs door brexit

De Britse pubketen JD Wetherspoon is het jongste slachtoffer van de gevolgen van de brexit. De keten kampt met tekorten aan Carling en Coors, waardoor in sommige cafés de biertap is opgedroogd. De oorzaak is het tekort aan vrachtwagenchauffeurs, die wegens de brexit en de coronacrisis massaal opnieuw richting Europa trokken.