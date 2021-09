Technische ploeg uit Qatar landt in Kaboel voor overleg over heropstart luchthaven

Een Qatarees vliegtuig met een technische ploeg is woensdag in Kaboel geland om “de hervatting van de operaties van de luchthaven” te bespreken. Dit heeft een bron dicht bij het dossier gezegd. Het is het eerste buitenlandse vliegtuig dat in Kaboel landt sinds het vertrek van de Amerikaanse militairen maandag uit de Afghaanse hoofdstad.