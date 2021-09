Alleen mondmaskers in de gang wijzen nog op corona: hier beginnen ze met ‘normale’ eerste schooldag

Het leek wel een gewone eerste schooldag in het Gentse Sint-Bavohumaniora. Geen mondmaskers in de klas, geen afstandsonderwijs. Na anderhalf jaar strikte coronamaatregelen konden leerlingen en leerkrachten elkaar weer écht zien. “We gaan elkaar weer begrijpen. Dit wordt fantastisch”, speechte directeur Hilde Allaert. Enkel de mondmaskers in de gang en de CO 2 -meter in het auditorium verraden dat nog niet álles helemaal bij het oude is.