Over twee weken moet dokter geen briefje meer schrijven: wat verandert er concreet?

De arts die een voorschrift vol krabbelt. Het is de klassieke afsluiter van bijna elke consultatie. Maar niet voor lang meer. Vanaf 15 september begint het doktersbriefje op papier aan een laatste levensfase. Alles wordt beetje bij beetje gedigitaliseerd.

Vanaf 15 september 2021 mag de patiënt ervoor kiezen de dokter te verlaten zonder een papieren voorschrift op zak. De arts moet de patiënt hierover informeren en hem daarna de keuze geven. Zeker is wel dat ook zonder dat papieren voorschrift de apotheker in staat is het voorgeschreven geneesmiddel af te leveren, zegt artsenvereniging Domus Medica.

Met de ‘dematerialisering’ van de voorschriften, de overgang van papier naar digitaal, beoogt de overheid enkele verbeteringen voor zowel arts, apotheker als patiënt, benadrukt het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wat zijn de voordelen van een elektronisch voorschrift voor de arts?

De tijd die hij bespaart met administratie kan hij aan zijn patiënten besteden. Maar er zal ook een pak minder papier worden gebruikt. Arts en patiënt zullen ook een beter overzicht hebben op wat er al werd voorgeschreven.

Wat zijn de voordelen voor de patiënten?

Als patiënt kun je zelf beter je voorschriften beheren en opvolgen. Dankzij deze digitalisering zal er slechts 1 geneesmiddel per voorschrift worden voorgeschreven. Dit helpt om jouw medicatieschema actueel en overzichtelijk te houden. Een overzicht van al je voorschriften vind je ook altijd terug op mijngezondheid.be en myhealthviewer.be.

Als een voorschrift ontbreekt, kan de apotheker dit doorgeven aan de huisarts, die het digitaal toevoegt. De burger moet niet ­opnieuw naar de arts om het ontbrekende voorschrift op te halen.

In bepaalde gevallen kan de arts ook rechtstreeks een voorschrift naar de apotheek sturen, zodat de patiënt het daar kan afhalen. Dat is bijvoorbeeld nuttig wanneer de inname moet verlengd worden.

Is een arts verplicht een digitaal voorschrift te maken?

Digitaal voorschrijven is in feite al een jaar verplicht. Maar er is wel een lijstje met uitzonderingen. Artsen, tandartsen of vroedvrouwen mogen bijvoorbeeld nog geneesmiddelen op papier voorschrijven als ze de leeftijd van 64 jaar bereikt hebben op 1 januari 2020. Zo hoeven ze niet meer te investeren in de softwarepakketten.

Ook bij huisbezoeken mogen ze tot nader order voorschriften op papier blijven schrijven. Tenzij de patiënt vanaf 15 september zelf vraagt om een digitaal voorschrift te krijgen.

Wat betekent dit voor oudere patiënten die nog niet zo vertrouwt zijn met digitale wereld?

Volgens Partena Ziekenfonds is er geen probleem. “Als patiënt kies je zelf of je nog een bewijs op papier wil of niet.” Maar de arts zal daarnaast je voorschrift ook digitaal kunnen doorsturen naar de apotheek. Het is wel de bedoeling om op termijn naar een volledige “dematerialisering” te gaan. Maar dat is nog niet voor morgen.