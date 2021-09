Zeldzaam én schattig: Sri Lankaanse olifant bevalt van tweeling

Een olifant in Sri Lanka heeft een tweeling op de wereld gezet. Het is de eerste keer in 80 jaar dat een olifant in gevangenschap bevalt van een tweeling. De kalfjes, beide mannetjes, werden geboren in het Pinnawala opvangcentrum. Zowel de 25-jarige moeder Surangi als de 17-jarige vader Pandu, leven beide in het reservaat.