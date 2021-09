Rode Duivels gehavend richting WK-kwalificatieduel tegen Estland: maar liefst negen EK-gangers ontbreken

Donderdag spelen de Rode Duivels een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Bondscoach Roberto Martinez zag woensdag ook Jan Vertonghen en Thomas Meunier afhaken voor dat duel. Zo ontbreken intussen al negen EK-gangers bij de Rode Duivels.

Jan Vertonghen en Thomas Meunier volgen een individueel programma en raken niet fit voor de wedstrijd van donderdag tegen Estland. De 34-jarige Vertonghen liep twee weken geleden bij zijn club Benfica een spierblessure op en de verwachting was dat de linkerflankverdediger 3 à 4 weken out zou zijn. De Belgische recordinternational was echter sneller hersteld en werd klaargestoomd voor de belangrijke Champions League-voorrondewedstrijd tegen PSV. Vorig weekend stond hij in de competitiewedstrijd tegen Tondela de hele wedstrijd in de basis.

Meunier vierde afgelopen weekend dan weer zijn rentree bij Borussia Dortmund in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim, nadat hij een tijdlang in quarantaine had gezeten na een besmetting met het coronavirus. Het tweetal zal eerder uit voorzorg aan de kant blijven tegen Estland. Zij blijven bij de selectie en komen dus mogelijk wel nog in actie tegen Tsjechië en Wit-Rusland.

Eerder haakte ook Thorgan Hazard al af met een blessure. Hij verliet de selectie en zal in geen enkele van de drie kwalificatiewedstrijden aan de bak komen.

Met Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Jérémy Doku, Nacer Chadli, Simon Mignolet en Thomas Vermaelen ontbraken eerder al zes EK-gangers in de selectie omwille van diverse redenen.

Vermaelen kon niet afreizen door de quarantainemaatregelen in Japan. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn allemaal onbeschikbaar door blessure. De Bruyne sukkelt nog steeds met de enkel. Doku staat dan weer met een hamstringblessure aan de kant, net als Nacer Chadli. Dries Mertens revalideert nog van een operatie aan de schouder, uitgevoerd na het EK. “En met Club Brugge hebben we afgesproken dat we Simon Mignolet nog even in zijn ritme laten komen bij de club”, vertelde Martinez eerder al.