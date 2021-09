Zo’n soap dat ze zelfs een groot scherm zetten: de politieke klucht in De Panne in vijf bedrijven

De Panne -

“Ik bied mijn excuses aan voor het schabouwelijke toneelstuk van de voorbije drie weken”, zegt Bram Degrieck, de afgezette en herrezen burgemeester van De Panne. De man van 125 kilo onverzettelijkheid drinkt champagne op de herovering van zijn sjerp, dus mogelijk is zijn spijt er alleen voor de vorm. Maar dat het toneelstuk schabouwelijk was, dat staat als een paal boven Noordzeewater. Dit is de reconstructie van een politiek melodrama, in vijf bedrijven.