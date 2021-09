Pitbull valt meerdere bewoners aan: “Slachtoffers hebben ernstige bijtwonden aan handen en benen, en zelfs schaamstreek”

Kapellen / Putte-Kapellen - Een loslopende pitbull terriër heeft maandagochtend twee personen gebeten in Kapellen. De slachtoffers raakten zwaargewond. Enkele buurtbewoners kwamen te hulp en sloegen de hond, waarna hij overleed. Van de eigenaars is momenteel geen spoor.

“Een vrouw reed rond 8 uur maandagochtend in de Rozenlaan en merkte de loslopende pitbull terriër op”, zegt Tom De Gendt, woordvoerder van Politiezone Noord (Kapellen en Stabroek). “De vrouw stopte om de hond te helpen en de eigenaar te zoeken. Dat lukte niet, waarop ze de hulp inriep van enkele buurtbewoners. Op dat moment was er eigenlijk geen probleem, tot het dier zich keerde tegen de mensen en agressief werd.”

De pitbull viel de vrouw aan en beet haar in haar benen. Ook een man die haar te hulp schoot raakte zwaargewond. “De slachtoffers hebben ernstige bijtwonden aan de handen en benen. Een van hen is zelfs in de schaamstreek gebeten. De slachtoffers zijn drie weken of langer werkonbekwaam”, aldus De Gendt.

Verschillende buurtbewoners schoten de gewonden te hulp en gaven het dier enkele rake klappen. Het dier is jammerlijk genoeg ter plaatse overleden. Van de eigenaars van de pitbull terriër ontbreekt nog steeds elk spoor. De politiezone Noord is een onderzoek gestart.

LEES OOK. Poedel van komiek doodgebeten op hondenweide: “Een andere hond kon zich nog verstoppen, de onze helaas niet”



Diezelfde avond werd op de Konijnenwei in Antwerpen een dwergpoedel doodgebeten door een stafford. Beide dieren liepen op de hondenweide toen de agressieve stafford de poedel aanviel en bij de nek greep. Gedragstherapeute Jolien Wellens is dan ook geen fan van grote hondenweides. “Je weet niet welke honden je zal tegenkomen en er wordt van de honden verwacht dat ze meteen met iedereen overeenkomen”, legt Wellens uit. “Als een hond zich niet veilig voelt, kan hij agressief worden.”