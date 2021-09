Helivlucht van korpschef die op pensioen gaat, zet kwaad bloed: “De federale politie is failliet, behalve als er pensioencadeautjes worden uitgedeeld”

/ Turnhout - Er is een kleine bom gebarsten bij de federale politie. De helikopter van de federale politie haalde gisteren de Turnhoutse korpschef Roger Leys op voor een ererondje richting zijn pensioenfeestje. “Een cadeautje” sprak hij zelf. De vakbonden en personeel van de zone vinden dit “er los over”. “De federale politie is failliet. Er is een enorm tekort aan personeel en middelen. Zelfs CO2-meters in deze coronatijden zijn te duur. Maar voor zo’n grapje kan het allemaal niet op. Dit laten we niet passeren”.

Hij was blij verrast, korpschef Roger Leys toen hij gisteren, net voor het feestje voor zijn pensioen, werd opgehaald met de helikopter van de federale politie voor een vlucht over zijn zone met Turnhout als grootste stad. De korpschef mocht zelfs even mee navigeren.

Het dure cadeau zorgde voor heel wat wenkbrauwgefrons bij de gewone agenten van de zone. En voor woedende reacties bij de vakbonden. “Dit kan toch niet meer”, zucht Joery Dehaes van het ACV. “Er is voor niks geld. CO2-meters? Te duur. Personeel? Een groot tekort. Maar voor dergelijke grapjes is er blijkbaar budget genoeg. Dit is misbruik van de duurste middelen die de politie ter beschikking heeft. We nemen dit niet, en zullen dit aankaarten op het Onderhandelingscomité”.

Vincent Houssin van vakbond VSOA reageert sarcastisch: “Leuk. We zullen op het Onderhandelingscomité vragen waar we zo’n vlucht kunnen aanvragen voor de 1.000 gewone personeelsleden die elk jaar met pensioen gaan. Want dit is toch wel een fel contrast met gewone personeelsleden, die zelfs hun anciënniteitsmedaille zélf moeten betalen”.

“Laten we eerlijk zijn”

De federale politie zegt dat het ging om een “geplande preventieve verkeersactie waar de korpschef aan deelnam als lokale man aan boord”, en dus “zeker geen cadeautje”.

Maar dat wordt vreemd genoeg ontkend door de pensionerende korpschef Roger Leys zelf: “Laten we eerlijk zijn: in de praktijk was die vlucht natuurlijk gepland voor mijn afscheid”.

De man reageert laconiek op de kritiek van de vakbond. “Wellicht een misnoegde afgevaardigde die ook graag eens wou vliegen”, aldus Leys.