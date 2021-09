Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak in Qatar met taliban

Sigrid Kaag, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, is woensdag nog in de Golfstaat Foto: AFP

Een delegatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in de Qatarese hoofdstad Doha overleg gehad met de taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan. Dat meldt de Afghaanse nieuwszender Tolo op Twitter. De radicaalislamitische organisatie beschikt over een vertegenwoordiging in Qatar.

De Nederlandse delegatie sprak in Qatar met Sher Mohammad Abbas Stanekzai, het plaatsvervangend hoofd van het politieke bureau van de taliban, meldt Tolo. Er werd gesproken over de huidige situatie in Afghanistan, de reismogelijkheden voor Afghanen en buitenlanders en het functioneren van de luchthaven van Kaboel.

Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar.

Sigrid Kaag, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, is woensdag in elk geval op bezoek in de Golfstaat. Maar het is niet duidelijk of ze ook aanwezig was bij het overleg.

Kaag gaf eerder op de dag in Doha al een persconferentie, waarin ze bekendmaakte dat de Nederlandse ambassade in Kaboel tijdelijk naar Qatar verhuist.