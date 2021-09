Het gevaarlijkste moment van het jaar: waarom je deze maand het best extra oplet als je je kinderen van school haalt

Je let maar beter extra op als je straks je kinderen van school haalt: statistisch gezien is geen enkel moment van het jaar zo gevaarlijk op de weg als een septemberdag om 16 uur. Uit de cijfers van Statbel blijkt dat meer dan één op de zes verkeersongevallen in België gebeurt tussen 16 en 18 uur, en september is een uitschieter.