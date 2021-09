Estse bondscoach hoopt op stunt tegen Rode Duivels: “In voetbal is alles mogelijk”

Met het bezoek van de Rode Duivels staat Estland, de nummer 110 van de wereld, donderdagavond op de vierde speeldag in groep E van de WK-kwalificaties tegenover de nummer een. De Esten staan na twee duels puntenloos laatste in de groep en zijn op papier kansloos. Thomas Häberli, sinds begin dit jaar bondscoach van Estland, is echter niet van plan zich op voorhand gewonnen te geven.

In de WK-kwalificaties werd er dan wel twee keer verloren, begin juni won Estland zowaar drie oefeninterlands op rij, achtereenvolgens tegen Litouwen, EK-ganger Finland en Letland. “We weten dat het moeilijk zal worden, want we spelen tegen de nummer een van de wereld. Maar in voetbal is alles mogelijk en dat speelt in ons voordeel”, vertelde hij woensdag tijdens een persmoment in de A. Le Coq Arena in Tallinn.

“Je kan nooit op voorhand weten hoe de wedstrijd zal verlopen en wat het resultaat zal zijn. Wij hebben voldoende kwaliteiten en zullen die ook tonen, ook al is onze tegenstander sterk. De ploeg daarvoor heb ik al in mijn hoofd zitten. Het komt erop aan dat ze samen aanvallen en verdedigen en elkaar vinden op het veld. We moeten ons eigen spel spelen en niet te veel kijken naar de tegenstander.”

