Vermiste man (51) heeft dringende medische zorg nodig

Op vraag van het parket van Luik, verspreidt de politie een opsporingsbericht voor Sylvain De Veylder.

Op dinsdag 31 augustus 2021, omstreeks 16.00 uur, verliet de 51-jarige Sylvain De Veylder de woonplaats ‘Célinie’ gelegen op de rue du Soleil in Crisnée. Het is mogelijk dat hij ’s middags werd gezien in Oreye. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Sylvain is 1m65 lang, mager gebouwd en heeft bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans en een blauwe trui.

Sylvain heeft dringende medische zorg nodig. Heeft u Sylvain De Veylder gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800-30.300. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.