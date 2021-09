Eigen metrostation, 80 restaurants en 37 attracties: Universal opent grootste attractiepark ter wereld in China

Universal Studios heeft in China het grootste themapark ter wereld geopend. Heel wat filmpersonages komen er tot leven, zoals Harry Potter maar ook de Minions, Kung Fu Panda, Transformers en Jurassic World.

De opening woensdag was nog maar in beperkte kring. Het grote publiek is welkom vanaf 20 september. Jaarlijks worden meer dan tien miljoen bezoekers verwacht, en 10 miljard yuan (1,3 miljard euro) aan inkomsten.

De Universal Beijing Resort heeft een eigen metrostation, twee grote hotels, 24 podia en 37 attracties. Het park telt ook 80 restaurants en 30 winkels. Het pretpark beslaat een oppervlakte van 4 vierkante kilometer, waarmee het alle concurrenten overtreft.

Het gaat al om het vijfde pretpark van Universal, na die van Hollywood, Orlando, Singapore en Osaka.

Foto: AP

De eerste bezoekers waren woensdag enthousiast. Een Chinese blogger die zichzelf Harry noemt en meer dan drie miljoen volgers heeft, vertelde op sociale media dat het park zijn verwachtingen heeft overtroffen. Voor de eerste keer sinds de coronapandemie maakte hij plezier, klonk het.

De opening van het themapark was door de pandemie met enkele maanden vertraagd. Bezoekers moeten er een mondmasker dragen en sociale afstand bewaren.