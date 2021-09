Vlaams Belang Jongeren roepen op om ‘linkse praatjes’ in de klas te melden. Maar mag dat wel?

Op de eerste dag van het schooljaar roept de jongerenafdeling van Vlaams Belang op om ‘linkse taal in het klaslokaal’ te melden via een formulier op hun website. Reacties als ‘Gestapo-praktijken van het eerste uur’ bleven niet lang uit. Eerder had ook al nationaal voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang uitgehaald naar linkse leerkrachten. Maar kan dat zomaar, leerkrachten aan een virtuele schandpaal nagelen?

“Dag na dag halen verschillende leerkrachten onze partij door het slijk, en verkondigen ze hun links gedachtengoed. Onderwijs hoort neutraal te zijn! Meld linkse taal op onze site”, zo kondigde Vlaams Belang Jongeren woensdagochtend aan in een opmerkelijke tweet.

Eerder op de dag had Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Griekenal een filmpje had gepost op Tiktok waarin hij de leerlingen succes wenst bij het begin van het nieuwe schooljaar. Ondanks de “linkse leerkrachten die te pas en te onpas hun multiculturele onzin in hun lessen proberen te verwerken”, klonk het. “We gaan hen de rekening presenteren in 2024”, voegde hij er aan toe. Het kwam hem op heel wat kritiek te staan van leerkrachten en onderwijsvakbonden, maar later op de dag zei hij geen woord terug te nemen .

De ‘kliklijn’ van Vlaams Belang is niet nieuw, ze bestaat al een aantal jaren. En ook het thema is niet nieuw voor de partij: al in 1989 deelde Filip Dewinter pamfletten uit aan schoolpoorten met de oproep om linkse leraars aan te geven, zette politicoloog Dave Sinardet op Twitter.

En het stopt niet: Vlaams Belang jongeren lanceren nu ook een klik-lijn voor ‘linkse leerkrachten’



Gestapo-praktijken van het eerste uur. Very scary. https://t.co/taaqvrynOq — Hannelore Goeman (@HanneloreGoeman) September 1, 2021

Er komen felle reacties op de oproep van de Vlaams Belang Jongeren. “Gestapo-praktijken van het eerste uur”, tweette Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman. Ook Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, stelde: “Enerzijds zogezegd strijden voor de vrije meningsuiting en tegen censuur, anderzijds een #kliklijn lanceren die jongeren aanleert om te klikken wanneer een leerkracht een mening heeft. Vlaams Belang kan dat.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, wil liever niet reageren op de controverse, maar laat in een tweet weten dat Vlaams Belang vooral punten scoort bij Poetin en de taliban, en minder bij leerkrachten.

Denk dat je vandaag toch ook puntje gescoord hebt bij Poetin. Bij Taliban ook. Minder bij leerkrachten, van welke gezindte dan ook. #afrekenen https://t.co/LTt1BhIuWK — Ben Weyts (@BenWeyts) September 1, 2021

Enerzijds zogezegd strijden voor de vrije meningsuiting en tegen censuur, anderzijds een #kliklijn lanceren die jongeren aanleert om te klikken wanneer een leerkracht een mening heeft. Vlaams Belang kan dat. — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) September 1, 2021

Maar mag dat eigenlijk zomaar, vragen om te klikken?

Willem Debeuckelaere, professor Privacy en Databescherming, zegt dat zo iets strikt genomen onder artikel 9 van de gegevensbeschermingswetgeving valt en dus niet mag. “Tenzij ze zouden kunnen aantonen dat het onder de uitzonderingsregels valt en ze kunnen argumenteren dat het om een vorm van journalistieke vrijheid of van vrije meningsuiting gaat, wat hier te betwijfelen valt.”

Alleszins, zo lang er geen klacht wordt ingediend, zal er weinig gebeuren. Komt er toch een klacht is dit wellicht een dossier voor de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie zegt Debeuckelere.

In 2005 opende het Nationalistisch Jongstudentenverbond (NJSV), een bij het Vlaams Belang aanleunende jongerenbeweging, al de jacht op progressieve leraren. Rechtse jongeren werden toen aangespoord om hun ervaringen over hun leraren te delen op een meldpunt. “Het wordt tijd dat de linkse rakkers beseffen dat hun rijk in Vlaanderen definitief uit is, en dat zelfs zij de wet moeten respecteren”, klonk het toen.

Nadien viseerde Vlaams Belang geregeld bij het begin van het schooljaar leerkrachten die volgens hen te links waren. Klachten kwamen er niet, om hen niet nog meer aandacht te geven.