Alleen zwaarste financiële dossiers nog voor Brusselse federale speurders

Brussel - Niet elk financieel-economische of fiscaal misdrijf zal nog door de Brusselse federale gerechtelijke politie onderzocht worden. Er komt een selectie van de binnenstromende dossiers en pas als die aan bepaalde criteria beantwoorden, zullen ze ook aan de Brusselse federale gerechtelijke politie worden toevertrouwd. Dat zei Brussels procureur-generaal Johan Delmulle (foto) woensdag tijdens de opening van het nieuwe gerechtelijk jaar.

Op deze manier wil Delmulle de gerechtelijke achterstand bij het hof van beroep aanpakken, want die achterstand loopt vooral op in de financieel-economische afdeling. Enerzijds komt dat door de lange behandelingstermijn van dergelijke dossiers in graden van beroep. Er wordt ook steeds vaker misbruik gemaakt van de (betalende) burgerlijke partijstelling, die het gerecht verplicht om hoe dan ook bepaalde onderzoeksdaden te stellen, wat leidt tot een onnodige belasting, zeggen onderzoekers ons. Maar er is vooral een nijpend tekort aan gespecialiseerde speurders bij de Brusselse federale gerechtelijke politie . “Twintig jaar geleden waren het er 131, vandaag nog slechts 87”, aldus Delmulle. En daar lijkt voorlopig geen verbetering in te komen, betreurt hij.

“Elk onderzoek zal voortaan verplicht passeren via een wegingscommissie die zal bestaan uit de korpschefs van het openbaar ministerie en de gerechtelijke directeur van de federale gerechtelijke politie Brussel, of hun afgevaardigden. Die zullen een prioriteitsniveau van 1 tot 3 vaststellen, waarbij het laagste niveau tot gevolg zal hebben dat het onderzoek niet door de gespecialiseerde politie zal worden gevoerd”, besluit de magistraat.

Het openbaar ministerie zal dan moeten beslissen wat er verder met het dossier moet gebeuren: klasseren, toevertrouwen aan een andere onderzoeksdienst of aan de lokale politie. (belga, yb)