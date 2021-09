Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) toont opnieuw zijn klasse met wereldgoal voor Oekraïne

Roman Yaremchuk is het scoren nog niet verleerd sinds hij AA Gent afgelopen transferperiode verliet voor het Portugese Benfica. De aanvaller bracht Oekraïne al na twee minuten op voorsprong met een prachtig afstandsschot in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan. Helaas voor Yaremchuk leverde zijn wereldgoal slechts een gelijkspel op, want de wedstrijd eindigde nog op 2-2.