Hoe de spion voor onze veiligheidsdiensten het brein achter de aanslagen in Brussel en Parijs werd

Brussel -

Hij zou onze veiligheidsdiensten inlichtingen bezorgen over geradicaliseerde islamisten in Brussel. Maar Oussama Atar (foto), het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel, profiteerde juist van de gunsten die hem daarvoor gegeven werden, om naar Syrië te trekken en van daaruit de moordende aanslagen aan te sturen waarbij 165 doden vielen.