Cyriel Dessers kan z’n geluk niet op na zijn overstap van KRC Genk naar Feyenoord: “Ben hier supergoed terechtgekomen”

Cyriel Dessers (26) maakte op transfer deadline day alsnog de overstap op huurbasis van KRC Genk naar het Nederlandse Feyenoord. De Nigeriaanse aanvaller is daar maar wat blij mee. “De keuze was snel gemaakt.”

“Een heel fijn gevoel”, omschrijft Dessers op het YouTube-kanaal van Feyenoord zijn overstap. “De laatste week werd het hectischer en hectischer. Dinsdag al helemaal. Ik ben blij dat het 1 september is en dat ik supergoed terecht ben gekomen bij een prachtige club. Toen ik hoorde dat dit mogelijk was, was de keuze snel gemaakt.”

“Ik heb ook een heel goed gesprek gehad met de trainer. Er heerst een duidelijke visie, dat is belangrijk voor mij. Je ziet bovendien aan het team dat er sprake is van een frisse wind, dat er spelplezier is en dat er goed gevoetbald wordt”, zei hij nog.

Op Twitter schreef hij dan weer dat hij “heel trots is dat hij bij een grote clubs als Feyenoord zijn kans kan gaan.”

Ik kan hier wel cliché dingen schrijven of goede Engelse quotes, maar ik ben serieus heel trots en blij dat ik bij een grote club als Feyenoord voor mijn kans kan gaan! Zie jullie snel bij de cornervlag om een goaltje te vieren

Bij KRC Genk kreeg Dessers het afgelopen seizoen weinig kansen omdat Paul Onuachu er aan de lopende band bleef scoren. Genk haalde de afgelopen transferperiode Ike Ugbo naar Limburg en zo kreeg Dessers er nog een extra concurrent voorin bij. In de competitiewedstrijd tegen Anderlecht afgelopen weekend kregen Onuachu en Ugbo hun kans en werd duidelijk dat Dessers ook dit seizoen weinig aan spelen zou toekomen bij Genk.