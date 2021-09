Minister Beke wil adoptiepauze om sector grondig te herzien

Als het van Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) afhangt, wordt het Vlaams adoptielandschap de komende jaren grondig hertekend. Dat blijkt uit een nota aan de Vlaamse regering. Zowel de adoptiesector als de visie op interlandelijke adoptie is aan een grondige herziening toe, vindt Beke.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan nog een adoptiekind uit het buitenland in ons land geplaatst worden. “Om zo’n ingrijpende hervorming zorgvuldig voor te bereiden, is een adoptiepauze van minstens twee jaar noodzakelijk”, schrijft Beke in de nota, die hij vrijdag aan de Vlaamse regering zal voorleggen.

Een adoptiepauze betekent voor Beke dat de komende twee jaar geen nieuwe kandidaat-ouders kunnen instromen. Kandidaat-adoptanten die vergevorderd zijn in hun procedure kunnen die wel nog afronden.