Meer dan 70 leerlingen ontvoerd uit school in Nigeria

Gewapende mannen hebben woensdag 73 leerlingen van een lyceum in het noordwesten van Nigeria ontvoerd. Dat meldt de politie. Het is de recentste ontvoering in een lange reeks van kidnappingen uit Nigeriaanse scholen.

De ontvoering, in Maradun in de deelstaat Zamfar, gebeurde “na de invasie van de school door een groot aantal gewapende bandieten”, aldus politiewoordvoerder Mohammed Shehu.

Al lange tijd is het bijzonder onveilig in de noordelijke staten van Nigeria, met aanvallen, plunderingen en massale ontvoeringen in afgelegen gebieden. De afgelopen maanden nam het aantal incidenten nog verder toe. Dat doet de kritiek op de autoriteiten weer oplaaien, die niet bij machte lijken om de orde te herstellen.