Julien Gorius is tevreden over de transferzomer van RWDM: “Met deze kern is een plaats in de top vier een realistische ambitie”

Acht versterkingen, en nauwelijks twee vaste waardes (Anthony Sadin en Leonardo Miramar Rocha) vertrokken. Dat is goed gewerkt van RWDM, dat stapsgewijs – maar niet te snel – hogerop probeert te klimmen. “Met deze kern is de top vier een realistische ambitie”, aldus sportief directeur Julien Gorius.

“Het hoofddoel dat we voor ogen hadden, was het grootste deel van de basisploeg van vorig seizoen te behouden. Daar zijn we goed in geslaagd”, zegt Julien Gorius, die naar eigen zeggen tevreden is over ...