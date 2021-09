Niet de week van Zwitserse aanvoerder Granit Xhaka: eerst rode kaart, daarna positieve coronatest

De Zwitserse aanvoerder Granit Xhaka is positief getest op het coronavirus. Het is onduidelijk of hij zondag in actie kan komen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Europees kampioen Italië. Afgelopen weekend pakte Xhaka nog een rode kaart in de eerste helft tussen Manchester City en Arsenal. Het is dus allesbehalve zijn week voorlopig.

De middenvelder van Arsenal moest verstek laten gaan voor de vriendschappelijke interland van woensdagavond tegen Griekenland, nadat een PCR-test op een besmetting met het coronavirus wees.

De Zwitserse bond meldde dat Xhaka in quarantaine was geplaatst toen hij woensdagochtend symptomen vertoonde. Een eerste snelle test bleek negatief, maar nadien gaf de PCR-test een positief resultaat. Donderdag is nog een PCR-test gepland. Dat resultaat bepaalt of Xhaka al dan niet kan aantreden tegen Italië.

De gezondheidsautoriteiten in Zwitserland lieten de Zwitserse nationale ploeg spelen tegen Griekenland, aangezien Xhaka meteen in quarantaine was geplaatst en alle andere spelers ofwel gevaccineerd zijn ofwel hersteld zijn van een eerdere coronabesmetting.

Foto: Action Images via Reuters

(belga)