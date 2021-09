Toen enkel zwarten werden geëxecuteerd: 60 jaar na doodstraf krijgen ‘daders’ van verkrachting gratie

In de Amerikaanse staat Virginia schenkt gouverneur Ralph Northam (62) de ‘Martinsville Seven’ genade. Dat zijn zeven zwarte mannen die in 1951 geëxecuteerd werden met de elektrische stoel voor de verkrachting van een witte vrouw. Hun bekentenissen zouden er destijds onder dwang van de politie gekomen zijn, zeggen hun families.

Zeven zwarte mannen werden in 1949 beschuldigd van de verkrachting van de Amerikaanse Ruby Stroud Floyd. De misdaad vond plaats in de arme Afro-Amerikaanse wijk Martinsville in het zuiden van de staat ...