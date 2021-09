OVERZICHT WK-KWALIFICATIES. Cristiano Ronaldo brengt redding voor Portugal, Frankrijk blijft steken op gelijkspel

De WK-kwalificaties zijn weer volop aan de gang. Welke teams zetten stappen richting het WK 2022 in Qatar en welke landen geraken in moeilijkheden? Een overzicht.

Cristiano Ronaldo schoot Portugal in extremis voorbij Ierland met twee goals. Portugal leek lange tijd met 0-1 de boot in te gaan in eigen huis, maar in de 89ste en de 96ste minuut ontbond Ronaldo zijn Duivels. Eerder had hij met een penaltymisser nog nagelaten om zijn ploeg op een vroege voorsprong te zetten. Maar CR7 maakte dus wel zijn 110e en 111de doelpunt voor Portugal en verbetert zo het mondiale record van de meeste interlandgoals. Hij steek Ali Daei zo voorbij. Eerder op de avond evenaarde hij Sergio Ramos al als Europeaan met de meeste caps. Beide supersterren tellen 180 caps.

Portugal is voorlopig alleen leider in groep A met tien punten.

Frankrijk geraakte niet verder dan 1-1 tegen Bosnië en Herzegovina. Dzeko bracht Bosnië op voorsprong in de 36ste minuut, maar vier minuten later hing Griezmann de bordjes alweer in evenwicht. In de tweede helft pakte Koundé een rode kaart voor Frankrijk dat dus niet meer kon scoren. Les Bleus blijven wel groepsleider in groep D met acht punten.

