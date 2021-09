Weg met die EK-kater: Rode Duivels beginnen aan drieluik om WK 2022 veilig te stellen

Eindronde EK, Nations League, WK-voorronde. Het is een kluwen waarin een voetballiefhebber zijn weg niet meer vindt. Vanavond gaat het over de voorronde voor het WK in Qatar, dat van 21 november tot 18 december 2022 wordt gehouden. Estland, 110de op de wereldranglijst, is de tegenstander. De kater van het EK moet weg.