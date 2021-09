65 procent vóór het EK, nu nog maar 22 procent: vertrouwen van Belgische fans in Martinez gekelderd

Voor het EK waren ze nog met 65 procent, de Belgische voetbalfans die veel tot alle vertrouwen hadden in Roberto Martinez. Dat vertrouwen is na de uitschakeling door Italië gezakt naar 22 procent. Drie keer minder dus.

De uitschakeling in de kwartfinale heeft dus zijn sporen nagelaten. Sportwereld.be stelde voor het EK de vraag aan het voetbalpubliek of Martinez de Rode Duivels Europees kampioen kon maken. 17 procent meldde toen dat ze er volle vertrouwen in hadden, 48 procent veel vertrouwen en 26 procent matig vertrouwen. Weinig vertrouwen (7 procent) en geen vertrouwen (2 procent) stonden in de schaduw van dat grote geloof.

De meesten hadden het gevoel dat het op het EK wel ging lukken. Hazard en De Bruyne waren dan wel niet topfit, met de herstelde Witsel en Lukaku op het best van zijn kunnen moest het wel loslopen. Het verlies tegen (een beter) Italië was een opdoffer, inmiddels zo groot als de uitschakeling tegen (een even goed) Frankrijk op het WK drie jaar geleden.

De bondscoach had zijn elftal niet klaar gekregen. De redenen voor de uitschakeling tegen Italië waren dezelfde als die tegen Frankrijk: minder klaar voor het evenement als de tegenstander, de vuist niet kunnen maken na een achterstand en vedetten die niet konden opstaan. Lukaku miste twee grote kansen.

De stemming is gekeerd. De vraag hoe groot het vertrouwen in de bondscoach nog is met het oog op het winnen van een prijs (Nations League of WK 2022) werd deze week weer gesteld op sportwereld.be en kreeg een compleet ander antwoord dan in juni. 29 procent heeft nog maar weinig vertrouwen, 27 procent heeft zelfs helemaal geen vertrouwen meer. De groep ‘volle vertrouwen’ is naar 10 procent gezakt, ‘veel vertrouwen’ naar 12 procent. Dat is precies vier keer minder dan drie maanden geleden. Matig vertrouwen haalt nog 22 procent.

“Voetbal is emotie en ik schrik niet van dergelijke kritieken”, aldus Roberto Martinez in een eerder stadium als het over zijn populariteit ging. “Het kan snel gaan in het voetbal, dit is hiervan nog maar eens het beste bewijs. Ik blijf werken en hoop de Rode Duivels nog successen te bezorgen. Daar werken we met zijn allen heel hard aan. Het gaat niet om mijn populariteit.”